Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила роботу – обрано керівництво

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила свою процесуальну діяльність.
Зазначимо, що попередній склад КДКП припинив свою роботу у серпні через сплив терміну повноважень.
4 грудня 2024 року члени нового складу КДКП під час організаційного засідання обрали керівництво дисциплінарного органу прокуратури.
На посаду голови КДКП був обраний:
Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора
На посаду заступника голови КДКП обрана:
Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
На посаду секретаря КДКП обрана:
Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора
Станом на 4 грудня три суб’єкта формування КДКП призначили 10 членів кваліфікаційно-дисциплінарного органу прокуратури. Єдина вакантна посада члена КДКП залишається незаповненою З’їздом адвокатів України.
Таким чином, новий склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів виглядає наступним чином.
Від Всеукраїнської конференції прокурорів
Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора
Куриленко Дмитро Віталійович – прокурор управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Харківської обласної прокуратури
Міхед Олексій Васильович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора
Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора
Степанова Тетяна Володимирівна – прокурор Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора
Від З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ
Бобровник Світлана Василівна – завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор.
Булулуков Олег Юрійович – доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, кандидат юридичних наук.
Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Мнишенко Євгенія Сергіївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області, адвокат.
Мавроді Віталій Васильович – заступник начальника Юридичного відділу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Нагадаємо, що строк повноважень членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів складає 3 роки.
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.