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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила роботу – обрано керівництво

12:34, 5 грудня 2024
Повноважний склад КДКП сформовано, головою Комісії обраний прокурор Офісу Генпрокурора Максим Радзівон, а заступником – адвокат Катерина Коваль.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила роботу – обрано керівництво
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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила свою процесуальну діяльність.

Зазначимо, що попередній склад КДКП припинив свою роботу у серпні через сплив терміну повноважень.

4 грудня 2024 року члени нового складу КДКП під час організаційного засідання обрали керівництво дисциплінарного органу прокуратури.

На посаду голови КДКП був обраний:

Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора

На посаду заступника голови КДКП обрана:

Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

На посаду секретаря КДКП обрана:

Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора

Станом на 4 грудня три суб’єкта формування КДКП призначили 10 членів кваліфікаційно-дисциплінарного органу прокуратури. Єдина вакантна посада члена КДКП залишається незаповненою З’їздом адвокатів України.

Таким чином, новий склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів виглядає наступним чином.

Від Всеукраїнської конференції прокурорів

Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора

Куриленко Дмитро Віталійович – прокурор управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Харківської обласної прокуратури

Міхед Олексій Васильович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора

Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора

Степанова Тетяна Володимирівна – прокурор Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора

Від З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

Бобровник Світлана Василівна – завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

Булулуков Олег Юрійович – доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, кандидат юридичних наук.

Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Мнишенко Євгенія Сергіївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області, адвокат.

Мавроді Віталій Васильович – заступник начальника Юридичного відділу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, що строк повноважень членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів складає 3 роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

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