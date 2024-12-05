У Житомирі до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі Господарського суду

Господарський суд Житомирської області вимушений припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухонебезпечних речовин і предметів.

Фото: volodymyr.rayon.in.ua

Повідомлення про замінування будівлі Господарського суду Житомирської області надійшло до правоохоронних органів. Про це повідомив прессекретар суду.

У зв'язку з інцидентом, суд був змушений припинити свою роботу для проведення заходів з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Працівники та відвідувачі суду негайно евакуйовані.

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