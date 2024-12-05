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Обов’язки Постійного Представника Президента в Криму буде виконувати Ольга Куришко

12:24, 5 грудня 2024
Ольга Куришко перебувала на посаді заступниці Постійного Представника з червня 2023 року.
Обов’язки Постійного Представника Президента в Криму буде виконувати Ольга Куришко
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Ольгу Куришко призначено ивконувачкою обов'язків Постійного Представника Президента України в АР Крим. Про це повідомляє представництво Президента в АР Крим.

Вказується, що Ольга Куришко з червня 2023 року перебуває на посаді заступниці Постійного Представника. Вона приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року, керувала відділом правового забезпечення. Куришко системно працювала над стратегічними і програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту прав мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отриманні паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їх родин.

«Від сьогодні в. о. Постійного Представника Президента України в АР Крим Ольга Куришко та заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков будуть продовжувати вже сталу роботу нашої установи», - зазначили в представництві.

Нагадаємо, що Тамілу Ташеву звільнили з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Раніше Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос» після відмови Івана Примаченка від мандата.

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Крим

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