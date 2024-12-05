Обязанности Постоянного Представителя Президента в Крыму будет выполнять Ольга Курышко

Ольга Куришко занимала должность заместителя Постоянного Представителя с июня 2023 года.

Ольга Курышко назначена исполняющим обязанности Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым. Об этом сообщает представительство Президента в АР Крым.

Указывается, что Ольга Курышко с июня 2023 находится в должности заместителя Постоянного Представителя. Она присоединилась к команде представительства в декабре 2021, руководила отделом правового обеспечения. Курышко системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, активно участвовала в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионному обеспечению, получению паспортных документов, поддержке политзаключенных и членов их семей.

«С сегодняшнего дня и. о. Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Ольга Курышко и заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков будут продолжать уже постоянную работу нашего учреждения», - отметили в представительстве.

Напомним, что Тамилу Ташеву уволили с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой от партии «Голос» после отказа Ивана Примаченко от мандата.

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