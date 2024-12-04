Владимир Зеленский уволил представительницу Президента в Крыму Тамилу Ташеву

Ташева уволена согласно поданному ею заявлению.

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Тамила Ташева уволена с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ №800/2024 подписал Президент Владимир Зеленский.

В указе отмечается, что Ташева уволена согласно поданному ею заявлению.

Как известно, с 25 октября 2019 Тамила Ташева была заместителем Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

А с 25 апреля 2022 занимала должность Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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