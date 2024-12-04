Володимир Зеленський звільнив представницю Президента у Криму Тамілу Ташеву

Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою.

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Тамілу Ташеву звільнено з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ №800/2024 підписав Президент Володимир Зеленський.

В указі зазначається, що Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою.

Як відомо, з 25 жовтня 2019 року Таміла Ташева була заступником Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

А з 25 квітня 2022 року обіймала посаду Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

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