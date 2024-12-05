В Житомире в полицию поступило сообщение о заминировании здания Хозяйственного суда

Хозяйственный суд Житомирской области вынужден прекратить свою работу для проведения действий, направленных на отыскание и обезвреживание взрывоопасных веществ и предметов.

Фото: volodymyr.rayon.in.ua

Сообщение о заминировании здания Хозяйственного суда Житомирской области поступило в правоохранительные органы. Об этом сообщил пресс-секретарь суда.

В связи с инцидентом, суд был вынужден прекратить свою работу для проведения мероприятий по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Работники и посетители суда немедленно эвакуированы.

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