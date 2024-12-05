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У Києві покарали водія вантажівки, який допустив падіння вантажу на проїжджу частину — фото

23:12, 5 грудня 2024
Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали.
У Києві покарали водія вантажівки, який допустив падіння вантажу на проїжджу частину — фото
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У Києві покарали водія вантажівки МАСК СХ613, який допустив падіння вантажу на проїжджу частину в Дніпровському районі міста.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інцидент стався 4 грудня. На щастя, ніхто не постраждав.

«Ми поспілкувалися з керманичем та з'ясували, що чоловік не перевірив надійність кріплень, тому під час руху, його вантаж пошкодив борти причепу та впав на дорогу», - заявили у поліції.

Інспектори роз'яснили водієві правила дорожнього руху та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що водії вантажівок зобов'язані перед початком руху перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху — контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню інших осіб чи створенню перешкод для руху.

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поліція Київ

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