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Україна готова — Андрій Єрмак повідомив, коли відбудуться вибори в Україні

12:38, 5 грудня 2024
В Офісі Президента відповіли, коли відбудуться вибори в Україні.
Україна готова — Андрій Єрмак повідомив, коли відбудуться вибори в Україні
Джерело фото: president.gov.ua
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру.

«Президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні», — сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

Відповідаючи на запитання про ймовірність проведення виборів у 2025 році, він зауважив, що Володимир Зеленський готовий до них «у будь-який момент».

Водночас глава ОП уточнив, що світ має визнати ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам. Крім того, потрібно надати можливість голосувати всім громадян, включно з військовими на передовій і громадянами, які тимчасово виїхали за кордон.

До того ж керівник ОПУ наголосив, що зараз основні фінансові ресурси України спрямовуються на підтримку армії та громадян під час війни.

Як писала «Судово-юридична газета», голова партії «Слуга народу», народний депутат Олена Шуляк заявила про те, що «незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути підготовлена ​​заздалегідь, щоб провести їх на найвищому демократичному рівні».

Раніше Президент повідомив, що вибори в країні будуть після досягнення справедливого миру. Про це він сказав під час презентації Плану внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. Також Володимир Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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вибори Володимир Зеленський офіс президента Андрій Єрмак

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