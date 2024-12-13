Україна поки недостатньо сильна, щоб починати якісь переговори з РФ – Єрмак

Керівник ОП зазначив, що Україна має йти на потенційні майбутні переговори у впевненій, сильній позиції, коли зможе вести їх «на рівних».

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що поки Україна не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки бракує зброї, запрошення до членства в НАТО та чітких безпекових гарантій. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

Керівник ОП зазначив, що Україна має йти на потенційні майбутні переговори у впевненій, сильній позиції, коли зможе вести їх «на рівних».

«Все, що до цього часу лунало з Кремля – це ультиматуми»,– наголосив він.

На запитання, чи Україна вже достатньо сильна для таких переговорів, він відповів: «Сьогодні ще ні».

«Нам не вистачає зброї. Нам не вистачає статусу, про який ми говоримо – що нам дуже потрібно запрошення до НАТО. І розуміння чітких гарантій, які убезпечили би нас, щоб ми були впевнені, що це ніколи не повториться і Путін не повернеться за 2-3 роки. Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну», – сказав Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що для Президента Володимира Зеленського «неприйнятна мова ультиматумів» і за нього «не буде ніяких нових "Мінськів"» і «нормандських форматів».

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру.

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