В команде Трампа при участии Украины и Белого дома обсудили прекращение войны

Команда Дональда Трампа при участии Белого дома и представителей Киева подняла вопрос войны РФ против Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей прекращения войны. Как пишет телеканал NBC News, об этом сообщили несколько осведомленных источников.

По информации медиа, советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником республиканцем Майком Волтцом.

Один из источников отметил, что стороны сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не исследовали пути прекращения войны в Украине или обеспечения перемирия.

Как говорится в материале, команда Трампа пока не сообщала Украине о каких-либо потенциальных планах, утверждают два источника NBC News, но недавние встречи и разговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и их советниками были конструктивными, указывают там.

Раньше Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине «за 24 часа».

По словам Президента, у украинцев сейчас есть надежда на Дональда Трампа в контексте завершения полномасштабного российского вторжения, поскольку «у него позиция сильного президента».

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