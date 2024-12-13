Президент ввел в состав Ставки Михаила Драпатого и Павла Палиса.

Президент Владимир Зеленский произвел изменения в составе Ставки Верховного Главнокомандующего. Так, указом №854/2024 Президент ввел в персональный состав Ставки Михаила Драпатого – командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины и Павла Палиса – заместителя Руководителя Офиса Президента.

В то же время, этим указом Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Александра Павлюка.

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