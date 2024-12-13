Украинская ассоциация футбола требует объяснений от ФИФА и УЕФА после изображения карты без Крыма

На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ФИФА показала карту Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026.

В ответ Украинская ассоциация футбола направила письма ФИФА и УЕФА, указав на ошибку в изображении карты Украины.

«Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республике Крым, подчеркиваем, что сегодняшняя версия картографического изображения Украины, официально представленная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, является абсолютно неприемлемой и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше важному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы», — отметили в письме.

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