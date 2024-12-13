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FIFA показала мапу України без Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026

14:40, 13 грудня 2024
Показуючи країни, які не можуть зійтися у кваліфікації, FIFA намалювала контури України без Криму.
FIFA показала мапу України без Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026
Джерело фото: трансляція «Суспільне Спорт»
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У п’ятницю, 13-го грудня, у штаб-квартирі FIFA в Цюріху (Швейцарія) відбувається жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026 року у зоні УЄФА.

Перед стартом процедури жеребкування FIFA показала мапу Європи під час розʼяснення щодо того, що низку збірних буде розведено по різних групах.

На продемонстрованій мапі тимчасово окупований півострів Крим не був позначений як частина України, пише tribuna.com.

Згідно з правилами, збірна України не може зустрітися з Білоруссю, на цьому зробили акцент. Росія не допущена до відбірного циклу.

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