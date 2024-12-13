ДБР оголосило підозри 6 особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти майно збанкрутілого харківського банку

Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.

Повідомлено про підозру 6 особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.

«Схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави», — розповіли в ДБР.

Отже, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями РНБО.

Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка «придбала» майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.

Санкція статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років. Досудове розслідування триває.

Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду було арештовано та наразі передано в управління АРМА.

У ДБР додали, що в червні 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента, реквізити якої були використані під час цієї оборудки.

Своєю чергою, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наприкінці вересня 2024 року остаточно задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, про застосування санкції у виді стягнення активів компанії у дохід держави шляхом передачі цінних паперів, коштів на банківських рахунках та відсотків від управління такими активами з боку АРМА на загальну суму близько 2 млрд гривень безпосередньо до Державного бюджету України.

Також у жовтні поточного року ДБР передало в управління АРМА 39 об’єктів нерухомого майна на майже 1 млрд грн. Нерухомість була протиправно виведена з власності цієї банківської установи напередодні визнання її неплатоспроможною та початку процедури виведення з ринку.

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