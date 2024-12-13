ГБР объявило подозрения 6 лицам, которые помогли российскому букмекеру украсть имущество обанкротившегося харьковского банка

Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

Сообщено о подозрении 6 лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, в марте 2023 года ГБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

«Схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка, а также двух иностранных компаний, в отношении которых, решением СНБО, применены национальные санкции. Причем ранее расследование Бюро установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства», — рассказали в ГБР.

Итак, новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями СНБО.

Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, привлеченных в сделке и лицу, «приобретшему» имущество банка сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украъины)

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Санкция статьи за растрату в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда было арестовано и передано в управление АРМА.

В ГБР добавили, что в июне 2023 года суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента, реквизиты которой были использованы во время этой сделки.

В свою очередь Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в конце сентября 2024 года окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции, поданную на основании материалов производства Бюро, о применении санкции в виде взыскания активов компании в доход государства путем передачи ценных бумаг, средств на банковских счетах такими активами со стороны АРМА на общую сумму около 2 млрд гривен непосредственно в Государственный бюджет Украины.

Также в октябре текущего года ДБР передало в управление АРМА 39 объектов недвижимого имущества почти на 1 млрд грн. Недвижимость была противоправно выведена из собственности этого банковского учреждения накануне признания его неплатежеспособным и начала процедуры вывода с рынка.

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