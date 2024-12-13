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Эмманюэль Макрон назвал имя нового премьер-министра Франции

14:19, 13 декабря 2024
Макрон назначил новым премьер-министром лидера «Демократического движения» MoDem Франсуа Байру.
Эмманюэль Макрон назвал имя нового премьер-министра Франции
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Президент Франции Эмманеуль Макрон назначил новым премьер-министром лидера "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

73-летний Байру сменит на этом посту Мишеля Барнье после того, как его правительство меньшинства усилиями крайне правых и крайних левых отправили в отставку впервые с 1962 года.

Он бывший министр образования и экс-городской глава города По на юго-западе Франции, союзник и близкое доверенное лицо Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году.

Напомним, что Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье. 

Как известно, депутаты Национального собрания проголосовали за принятие вотума недоверия правительству Франции из-за отказа индексировать пенсии и принятие бюджета системы соцобеспечения на 2025 год без голосования.

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Франция Эмманюэль Макрон

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