Уряд Франції відправили у відставку після спроб впровадити заходи економії у держбюджеті

Прем'єр-міністр Мішель Барньє наголосив, що реальність державних фінансів не зникне за допомогою «магії вотуму недовіри».

Джерело фото: Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images

Національна асамблея Франції у середу, 4 грудня, підтримала вотум недовіри уряду, очолюваному прем’єр-міністром Мішелем Барньє. Голосування ініційовала ліва коаліція «Новий народний фронт» та ультраправа «Національне об’єднання».

За недовіру уряду Барньє проголосував 331 депутат.

Виступаючи перед депутатами, прем'єр-міністр Мішель Барньє наголосив, що реальність державних фінансів не зникне за допомогою «магії вотуму недовіри».

«Така реальність. Я намагався боротися з нею, представляючи складні фінансові тексти. Я б вважав за краще роздавати гроші, хоча у нас їх немає. Але ця реальність залишається, вона не зникне за помахом чарівної палички», - заявив він.

«Найгіршою політикою було б не засудити такий бюджет, такий уряд, такий крах», - заявила голова ультраправої фракції Марін Ле Пен на дебатах, що передували голосуванню.

Президент Еммануель Макрон пообіцяв вирішити питання з призначенням наступника Барньє упродовж 24 годин.

Таким чином, у Франції вперше з 1962 року парламент відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

На початку тижня прем'єр-міністр Мішель Барньє задіяв конституційний механізм, що дає змогу ухвалити його законопроєкт про соціальне забезпечення без голосування, але відкриває двері для вотумів недовіри. Глава фракції «Національного об'єднання» у парламенті Марін Ле Пен заявила, що її партія «Національне об'єднання» приєднається до лівого блоку, щоб підтримати розпуск уряду.

Цей документ, разом з держбюджетом, спричинив палкі суперечки, через заплановані у законопроєктах заходи економії, які запропонував уряд. Зекономити планують шляхом скорочення держвитрат та підвищивши податки.

Ле Пен заявила, що влада «дала правою рукою те, що забрала назад лівою», оскільки компенсувала втрату коштів від податку на електроенергію підвищенням ціни на газ.

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