Практика судів
  1. У світі

Уряд Франції відправили у відставку після спроб впровадити заходи економії у держбюджеті

09:48, 5 грудня 2024
Прем'єр-міністр Мішель Барньє наголосив, що реальність державних фінансів не зникне за допомогою «магії вотуму недовіри».
Уряд Франції відправили у відставку після спроб впровадити заходи економії у держбюджеті
Джерело фото: Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асамблея Франції у середу, 4 грудня, підтримала вотум недовіри уряду, очолюваному прем’єр-міністром Мішелем Барньє. Голосування ініційовала ліва коаліція «Новий народний фронт» та ультраправа «Національне об’єднання».

За недовіру уряду Барньє проголосував 331 депутат.

Виступаючи перед депутатами, прем'єр-міністр Мішель Барньє наголосив, що реальність державних фінансів не зникне за допомогою «магії вотуму недовіри».

«Така реальність. Я намагався боротися з нею, представляючи складні фінансові тексти. Я б вважав за краще роздавати гроші, хоча у нас їх немає. Але ця реальність залишається, вона не зникне за помахом чарівної палички», - заявив він.

«Найгіршою політикою було б не засудити такий бюджет, такий уряд, такий крах», - заявила голова ультраправої фракції Марін Ле Пен на дебатах, що передували голосуванню.

Президент Еммануель Макрон пообіцяв вирішити питання з призначенням наступника Барньє упродовж 24 годин.

Таким чином, у Франції вперше з 1962 року парламент відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

На початку тижня прем'єр-міністр Мішель Барньє задіяв конституційний механізм, що дає змогу ухвалити його законопроєкт про соціальне забезпечення без голосування, але відкриває двері для вотумів недовіри. Глава фракції «Національного об'єднання» у парламенті Марін Ле Пен заявила, що її партія «Національне об'єднання» приєднається до лівого блоку, щоб підтримати розпуск уряду.  

Цей документ, разом з держбюджетом, спричинив палкі суперечки, через заплановані у законопроєктах заходи економії, які запропонував уряд. Зекономити планують шляхом скорочення держвитрат та підвищивши податки. 

Ле Пен заявила, що влада «дала правою рукою те, що забрала назад лівою», оскільки компенсувала втрату коштів від податку на електроенергію підвищенням ціни на газ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – прийнято зміни

В рамках правок до закону про підвищення податків також передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів – стало відомо, в чому причина

Судячи з пояснень заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко з приводу причин невидачі паспортів хлопцям за кордоном, які виїхали до досягнення 18 років, їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів.

Насправді це не так – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прокоментував, чи дійсно існує вимога Єврокомісії про додаткову перевірку суддів ВС

Крім того, за словами Станіслава Кравченка, Верховний Суд послідовно займає позицію, що наявних інструментів перевірки доброчесності суддів загалом і суддів ВС зокрема нині більш, ніж достатньо.

Прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК у Резерв+ стане сервісним кроком – Катерина Черногоренко

За словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафів у Резерв+ кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком.

Результати тестування на когнітивні здібності до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – катастрофа стала реальністю

Тестування на когнітивні здібності вдало склали лише 25 кандидатів до ВАКС та 19 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва