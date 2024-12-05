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Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася із представниками Трампа — ЗМІ

09:37, 5 грудня 2024
Зустріч української делегації із представниками Дональда Трампа відбулася 4 грудня.
Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася із представниками Трампа — ЗМІ
Фото: mil.in.ua
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Українська делегація провела зустріч із представниками новообраного американського президента Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова співрозмовника, який ознайомлений із ходом зустрічі.

За словами співрозмовника агентства, українська делегація, яку очолював керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зустрілася 4 грудня із представниками Трампа.

Зазначається, що група зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Волцем і його посланником в Україні Кітом Келлоггом.

У свою чергу газета The Wall Street Journal із посиланням на слова кількох представників перехідної адміністрації Трампа повідомила, що до дискусій також долучився і новообраний віце-президент Джей Ді Венс.

Раніше стали відомі деталі мирного плану команди Трампа.

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США Україна Дональд Трамп Андрій Єрмак

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