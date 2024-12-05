Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с представителями Трампа — СМИ

Встреча украинской делегации с представителями Дональда Трампа прошла 4 декабря.

Фото: mil.in.ua

Украинская делегация провела встречу с представителями новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова собеседника, ознакомленного с ходом встречи.

По словам собеседника агентства, украинская делегация, которую возглавлял руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась 4 декабря с представителями Трампа.

Отмечается, что группа встретилась в Вашингтоне с избранным Трампом советником Белого дома по национальной безопасности Майком Волцем и его посланником в Украине Китом Келлоггом.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова нескольких представителей переходной администрации Трампа сообщила, что к дискуссиям также присоединился и новоизбранный вице-президент Джей Ди Венс.

Ранее стали известны детали мирного плана команды Трампа.

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