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5 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 5 декабря 2024
5 декабря празднуют Международный день волонтера
5 декабря – какой сегодня праздник и главные события
Фото: snovmr.gov.ua
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В четверг, 5 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 декабря в Украине празднуют День работников статистики. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президента Украины №1120/2002 от 2 декабря 2002 года. Его цель – подчеркнуть важную роль работников статистики в развитии экономики, науки и общества. Этот праздник также напоминает обществу, насколько важна точная, прозрачная и объективная информация для развития государства.

Также 5 декабря День почвоведа в Украине. Этот профессиональный праздник приурочен ко Всемирному дню почв (World Soil Day), провозглашенному ООН 2014 с целью повышения осведомленности о важности почв для жизни на Земле. Почва – это один из самых ценных природных ресурсов, основа для жизни растений, животных и людей. Праздник является напоминанием о необходимости бережного отношения к почвам как жизненно важному ресурсу для нынешних и будущих поколений.

А еще 5 декабря Международный день ниндзя. Это неофициальный, но очень популярный праздник, посвященный загадочным и легендарным японским воинам — ниндзя. Праздник возник как часть современной поп-культуры и стал поводом для развлечений, переодеваний и привлечения внимания к японской культуре. Идея Международного дня ниндзя появилась в 2003 году как маркетинговый ход для продвижения фильма "Последний самурай". Впоследствии праздник получил популярность среди поклонников японской культуры, боевых искусств и комиксов.

5 декабря празднуют Международный день волонтера. Этот праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, призван почтить вклад волонтеров в развитие общества, способствовать привлечению новых участников и повышать осведомленность о важности волонтерской деятельности. Волонтеры — это люди, которые бесплатно и по собственному желанию помогают решать социальные, экологические, гуманитарные или культурные проблемы. Официальный слоган ООН для этого дня меняется каждый год. Он подчеркивает важность волонтерства в достижении Целей устойчивого развития (ЦСР), таких как преодоление бедности, качественное образование, защита окружающей среды и т.д.

Также 5 декабря Всемирный день почв. Это официальный международный праздник, введенный ООН в 2014 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Цель дня — повысить осведомленность о критической роли почв в жизни планеты и необходимости их сохранения.

Какой сегодня церковный праздник

5 декабря в церковном календаре – день памяти святого преподобного Саввы Освященного. Он родился в 439 году в Муталасте, в Каппадокии. Стал одним из величайших христианских святых и основателем нескольких монастырей. Он начал свой духовный путь в возрасте 17 лет, когда присоединился к монастырю преподобного Евфимия Великого. После смерти Евфимия Савва продолжал жить в монастыре и впоследствии основал собственный монастырь, известный как Великая Лавра или Лавра Святого Саввы. Преподобный Савва известен своей аскетической жизнью, мудростью и духовным руководством. Он способствовал развитию монашества и внес значительный вклад в формирование монашеских правил и традиций. Савва Освященный умер в 532 году.

Календарь важных событий за 5 декабря

63 год до н. е. — заговор Катилины в Риме;

1484 год — Папа Римский Иннокентий VIII своей буллой предоставляет инквизиторам широкие полномочия в деле охоты на ведьм;

1492 год — во время своей первой экспедиции Христофор Колумб открывает остров Санто-Доминго (теперь Гаити);

1496 год — король Португалии Мануэл I приказывает изгнать евреев из страны;

1766 год — Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, проводит свой первый аукцион в Лондоне;

1848 год — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, чем провоцирует золотую лихорадку 1849 года;

1879 год — в США получили патент на первую автоматическую телефонную станцию (АТС);

1908 год — в Питтсбурге проводят первый матч по американскому футболу;

1917 год — открывают Украинскую академию искусств;

1929 год — в США создают первую в мире организацию нудистов;

1933 год — в США отменяют "сухой закон", введенный в 1919 году;

1944 год — в Германии объявляют призыв в армию женщин старше 18 лет;

1971 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — главой Верховной Рады Украины избирают Ивана Плюща;

1994 год — в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписывают меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России;

2001 год — начинается первая Всеукраинская перепись населения.

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