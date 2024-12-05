Мужчина с недостатками слуха и речи прогорел перед ГПСУ на голосовых сообщениях в телефоне

Со временем мужчина и сам заговорил и во время беседы признался, что с поддельными документами планировал незаконно пересечь границу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Вблизи границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с представителями Нацполиции для проверки на блокпосту остановили автомобиль, за рулем которого находилась 37-летняя жительница Днепропетровской области. Пассажиром ехал 25-летний мужчина, земляк водительницы, предоставивший документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности.

Однако, как сообщают в ГПСУ, проверка установила, что у справок есть признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях и штампы неустановленного образца.

«Кроме того, в телефоне мужчины были найдены его голосовые сообщения, которые окончательно опровергли попытки симулировать изъяны речи. Наконец мужчина и сам заговорил и во время беседы признался, что с поддельными документами планировал незаконно пересечь границу», - отметили в Госпогранслужбе.

25-летний украинец привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

При процессуальном руководстве Могилев-Подольской окружной прокуратуры водительнице сообщены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

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