Чоловік з вадами слуху та мовлення спалився перед ДПСУ на голосових повідомленнях у телефоні

Згодом чоловік і сам заговорив та під час бесіди зізнався, що з підробленими документами планував незаконно перетнути кордон.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Поблизу кордону з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з представниками Нацполіціїі для перевірки на блокпосту зупинили автомобіль, за кермом якого перебувала 37-річна жителька Дніпропетровської області. Пасажиром їхав 25-річний чоловік, земляк водійки, який надав документи особи з вадами слуху та мовлення другої групи інвалідності.

Однак, як повідомляють у ДПСУ, перевірка встановила, що довідки мають ознаки підробки: відсутні печатки на фотографіях та штампи невстановленого зразка.

«Крім того, у телефоні чоловіка було знайдено його голосові повідомлення, що остаточно спростували спроби симулювати вади мовлення. Врешті, чоловік і сам заговорив та під час бесіди зізнався, що з підробленими документами планував незаконно перетнути кордон», - зазначили у Держприкордонслужбі.

25-річного українця притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури водійці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.