Президент призначив на посади 19 суддів місцевих судів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та були визнані такими, що відповідають займаним посадам, також Президент призначив на посади суддів учасників добору 2017 року.

Президент України Володимир Зеленський 4 грудня підписав низку указів про призначення суддів.

Указами №№ 805/2024-815/2024 до місцевих судів призначено 19 суддів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №805/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Вінницького міського суду Вінницької області ГОРБАТЮКА Валерія Володимировича;

судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ДУШИНА Олексія Владиславовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №806/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Шаргородського районного суду Вінницької області ВОЙНАРОВСЬКОГО Ігоря Володимировича;

судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області БАБІЯ Сергія Олександровича;

судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області СТАШКІВА Тараса Богдановича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №807/2024

Про призначення судді

Призначити БОРТЕЙЧУКА Юрія Юрійовича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №808/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Оріхівського районного суду Запорізької області СМОКОВИЧА Михайла Васильовича;

судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області МИРОШНИЧЕНКА Дмитра Вадимовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2024

Про призначення судді

Призначити ЛУНЬОВУ Дар'ю Юріївну на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №810/2024

Про призначення судді

Призначити ФІЛІППОВА Євгена Євгеновича на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №811/2024

Про призначення судді

Призначити ЗОРІКА Миколу Володимировича на посаду судді Ковпаківського районного суду міста Сум.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №812/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Лугинського районного суду Житомирської області ГРЕБЕНЮКА Вячеслава Валерійовича;

судді Богунського районного суду міста Житомира ВЕДМІДЬ Наталію Вікторівну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №813/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області СИРКА Йосипа Йосиповича;

судді Соснівського районного суду міста Черкас ПОНОМАРЯ Віталія Олексійовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №814/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Пологівського районного суду Запорізької області КАРЕТНИК Юлію Миколаївну;

судді Середино-Будського районного суду Сумської області ТЕМІРОВА Черкаса Мукаіловича;

судді Звенигородського районного суду Черкаської області КРАВЧЕНКО Тетяну Миколаївну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №815/2024

Про призначення судді

Призначити САЛАЙЧУКА Тараса Івановича на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів.

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