Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових

Міністерство оборони України ухвалило указ про скорочення 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного – електронного. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
«Позбавляємо армію паперової бюрократії. Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Завдяки наказу Міністерства оборони №687 ми скоротили 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного єдиного – електронного», - зазначив Умєров.
Що тепер зміниться?
Військові зможуть вести облік особового складу на комп’ютері.
Електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо.
З’явиться можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.
«Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними», - додав міністр оборони.
У свою чергу заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко додала, що цифровізували наступні журнали:
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