Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових

Міністерство оборони України об’єднало 12 журналів обліку особового складу в один документ.

Міністерство оборони України ухвалило указ про скорочення 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного – електронного. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Позбавляємо армію паперової бюрократії. Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Завдяки наказу Міністерства оборони №687 ми скоротили 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного єдиного – електронного», - зазначив Умєров.

Що тепер зміниться?

​​Військові зможуть вести облік особового складу на комп’ютері.

​Електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо.

​​З’явиться можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.

«Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними», - додав міністр оборони.

У свою чергу заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко додала, що цифровізували наступні журнали:

Іменний список особового складу Книга обліку особового складу Іменний список для проведення вечірньої повірки Книга штатно-посадового обліку особового складу Книга алфавітного обліку особового складу Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу Книга обліку вибулого та прибулого особового складу Добова відомість Журнал контролю за станом обліку особового складу Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу Добова відомість військової частини на особливий період

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