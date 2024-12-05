Парламент Франції відправив у відставку уряд Мішеля Барньє

Це вперше з 1962 року у Франції парламент відправляє уряд у відставку.

Джерело фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея, у середу, 4 грудня, проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. Про це пише Le Figaro.

Таким чином, у Франції вперше з 1962 року парламент відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

На початку тижня прем'єр-міністр Мішель Барньє задіяв конституційний механізм, що дає змогу ухвалити його законопроєкт про соціальне забезпечення без голосування, але відкриває двері для вотумів недовіри. Глава фракції «Національного об'єднання» у парламенті Марін Ле Пен заявила, що її партія «Національне об'єднання» приєднається до лівого блоку, щоб підтримати розпуск уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.