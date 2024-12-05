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Чи будуть в Україні знижувати мобілізаційний вік до 18 років – відповідь радника Зеленського

08:36, 5 грудня 2024
Радник Президента Дмитро Литвин заявив про відсутність планів мобілізації з 18 років.
Чи будуть в Україні знижувати мобілізаційний вік до 18 років – відповідь радника Зеленського
Фото: apostrophe.ua
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Радник Президента України Дмитро Литвин повідомив, що в країні не ведуть підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Про це він заявив в соцмережі Х, коментуючи пост про доцільність виїзду хлопців 15−17 років за кордон.

«Ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних», — написав він.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. За його словами, ці рішення «необхідні».

Крім того, нещодавно радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. На його думку, Київ повинен мобілізувати більше солдатів.

Також нагадаємо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський і активіст Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

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Володимир Зеленський мобілізація

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