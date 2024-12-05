Будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет – ответ советника Зеленского

Советник Президента Дмитрий Литвин заявил об отсутствии планов мобилизации с 18 лет.

Фото: apostrophe.ua

Советник Президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что в стране не ведут подготовку к снижению мобилизационного возраста с нынешних 25 лет до 18 лет. Об этом он заявил в соцсети Х, комментируя пост о целесообразности выезда парней 15-17 лет за границу.

«Никто не готовит никакой мобилизации 18-летних», - написал он.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации граждан для отражения российской агрессии. По его словам, эти решения «необходимы».

Напомним, недавно советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. По его мнению, Киев должен мобилизовать больше солдат.

Также напомним, что раньше о необходимости призывать мужчин, которым меньше 25 лет, рассказывал народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский и активист Тарас Чмут. Так, по его мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет.

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