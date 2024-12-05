Дмитрий Лубинец опроверг заявление своего представителя в Киеве и области об искоренении «бусификации»

По словам Омбудсмана, Никита Козыренко комментировал другую тему, а его слова были вырваны из контекста.

В среду, 4 декабря, представитель Омбудсмана Дмитрия Лубинца в Киеве и Киевской области Никита Козыренко якобы заявил о «почти полностью искоренении так называемой бусификации». Сам Лубинец заявил, что его представитель не занимается этими вопросами.

По словам Омбудсмана, Козыренко комментировал другую тему, а его слова были вырваны из контекста.

«Действительно, мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой «бусификации».

Но ни о какой «победе» и достижениях не может идти речь», — добавил Лубинец.

Раньше Министр обороны Рустем Умеров заявил о новых предложениях по реформированию проведения мобилизации в Украине. Их будут обсуждать в Кабмине, чтобы в будущем не было так называемой «бусификации», когда мужчины принудительно мобилизуют в армию.

В частности, планируется отказ от принудительного привлечения граждан и внедрение новых механизмов военной службы.

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