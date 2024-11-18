«Бусификации» не будет — Рустем Умеров анонсировал реформу мобилизации военнообязанных

По словам министра обороны, планируется отказ от силового привлечения и так называемой «бусификации».

Министр обороны Рустем Умеров заявил о новых предложениях по реформированию проведения мобилизации в Украине. Их будут обсуждать в Кабмине, чтобы в будущем не было так называемой «бусификации», когда мужчины принудительно мобилизуют в армию.

В частности, планируется отказ от принудительного привлечения граждан и внедрение новых механизмов военной службы.

«Все зависит от врага, какие угрозы несет враг. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем учет человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Также будем работать для украинцев, которые находятся за пределами нашей страны, чтобы у них тоже был выбор пойти в армию. Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения. Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую ​​реформу», – сказал Умеров на брифинге, передает УНН.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточное количество людей.

Также народный депутат Юрий Камельчук считает, что ТЦК нужно расформировать из-за неэффективной работы, которая срывает мобилизацию.