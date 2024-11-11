ТЦК потрібно розформувати через неефективну роботу, яка зриває мобілізацію, — депутат Камельчук

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що ТЦК та СП потрібно розформувати "через їх неефективність та некомпетентність". Він вважає, що ТЦК не впоралися із задачею мобілізації. Про це Юрій Камельчук сказав в ефірі Ранок.LIVE
Депутат зазначив, що у мережі поширювалось чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК.
"Це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки ще було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів військовозобов’язаних, чи не дуже військовозобов’язаних, спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини та ці випадки не зафіксовані", — сказав Камельчук.
За його словами, люди, які потрапляють у навчальні центри — часто йдуть у СЗЧ через нелюдське ставлення.
Нагадаємо, у приміщенні ТЦК на Полтавщині чоловік вкоротив собі віку.
Також Закарпатський ТЦК повідомляв про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ.
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