ТЦК нужно расформировать из-за неэффективной работы, которая срывает мобилизацию, — депутат Камельчук

Юрий Камельчук заявил, что ТЦК не справились с задачей мобилизации.

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что ТЦК и СП нужно расформировать "из-за их неэффективности и некомпетентности". Он считает, что ТЦК не справились с задачей мобилизации. Об этом Юрий Камельчук сказал в эфире Ранок.LIVE.

Депутат отметил, что в сети распространялось немало видео, где были видны некомпетентные действия работников ТЦК.

"Это не один-два ролика. Мы за это время увидели их тысячи. А сколько еще не было зафиксировано, а сколько еще было попыток разных юристов, адвокатов или родственников военнообязанных, или не очень военнообязанных, попытаться добиться выполнения или соблюдения. прав человека и эти случаи не зафиксированы", - сказал Камельчук.

По его словам, люди, которые попадают в учебные центры, часто идут в СЗЧ из-за бесчеловечного отношения.

Напомним, что в помещении ТЦК на Полтавщине мужчина покончил с собой.

Также Закарпатский ТЦК сообщал о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр, из-за эпилептического приступа.

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