«Бусифікації» не буде — Рустем Умєров анонсував реформу мобілізації військовозобов’язаних

За словами міністра оборони, планується відмова від силового залучення і так званої «бусифікації».

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про нові пропозиції щодо реформування проведення мобілізації в Україні. Їх будуть обговорювати в Кабміні, щоб в майбутньому не було так званої «бусифікації», коли чоловіків примусово мобілізують до армії.

Зокрема, планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби.

«Все залежить від ворога, які загрози несе ворог. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, придаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювати рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір піти у військо. Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення. Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу», — сказав Умєров на брифінгу, передає УНН.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна мобілізувала недостатню кількість людей.

Також народний депутат Юрій Камельчук вважає, що ТЦК потрібно розформувати через неефективну роботу, яка зриває мобілізацію.

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