Мінтериторій розробило новий порядок організації міжнародних автобусних перевезень — що зміниться

Оновлений порядок передбачає впровадження цифрової процедури відкриття міжнародних маршрутів через кабінет перевізника та облік дозволів на нерегулярні перевезення Interbus.

Міністерством розвитку громад та територій України розроблено новий порядок виконання міжнародних автобусних перевезень. Мова йде про Наказ №966, який вже зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Оновлений Порядок, зокрема, передбачає запровадження цифрової процедури відкриття маршрутів за кордон за допомогою онлайн-кабінету перевізника та облік дозволів на нерегулярні перевезення Interbus.

«Профільний наказ, що регулює міжнародні пасажирські перевезення, не змінювався останні 20 років. Це означає, що галузь працювала за тими правилами, які не те що не відповідали вимогам часу, а буквально перешкоджали якісним послугам для пасажира та веденню бізнесу для перевізника. Оновлений Наказ у першу чергу зосереджується на цифровізації процесів: відкриття маршрутів, перетину кордону, видачі дозволів на маршрути. Більше не існуватиме окремих комісій, на які треба віднести стоси документів, щоб відкрити маршрут чи внести зміни. Вся процедура буде відбуватись через кабінет перевізника, що дозволить економити ресурс як бізнесу, так і держави, а також попередить будь-які корупційні ризики», — сказав заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Основні зміни, затверджені цим Наказом, включають:

Запровадження спрощеної системи подачі документів за допомогою цифровізації всіх процесів відкриття, закриття, внесення змін, продовженні міжнародних маршрутів та отримання дозволів. Всі документи будуть подаватися через Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС);

Конкретизація переліку підстав для відкриття, внесення змін, продовження та закриття міжнародних автобусних маршрутів; Закриття міжнародних маршрутів буде відбуватись у разі заяви перевізника, або невиконання протягом чотирьох місяців 50% рейсів, або невиконання перевізником рейсів чи відмові у видачі дозволу іноземної країни;

Встановлення чіткої вимоги щодо наявності певної кількості автобусів необхідної для обслуговування маршрутів;

Встановлення конкретних строків розгляду документів перевізників та відкриття маршруту або внесення змін;

Рішення про відкриття маршруту має бути ухвалено протягом 10 днів з моменту подачі документів в кабінеті; Відмову у відкритті маршруту заявник отримає протягом 14 днів;

Використання у міжнародному сполученні лише автобусів, що відповідають вимогам комфортності та мають систему GPS.

Також буде введено облік видачі Журналів «Інтербус», для чого розроблять окремий цифровий модуль для оформлення дозволів на нерегулярні перевезення.

Крім того, тестування онлайн-кабінету скоро буде поновлено. Повноцінно користуватись ним для відкриття маршрутів, внесення змін або їх продовження можна буде з початку грудня, після публікації Наказу.

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