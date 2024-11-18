Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві покарали пішоходів, які перейшли проїзну частину у невстановленому місці — відео

20:57, 18 листопада 2024
На порушників правил дорожнього руху поліцейські винесли постанови.
У Києві покарали пішоходів, які перейшли проїзну частину у невстановленому місці — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Святошинському районі Києва покарали чоловіків, які перейшли проїзну частину у невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушників, провели з громадянами профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанови за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

У поліції нагадали, згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.

Також правоохоронці закликали не забувати виділяти себе на проїжджій частині у темну пору доби та за несприятливих погодних умов  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану

Президент Володимир Зеленський ветував закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі, натомість пропонує визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.

До закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону

Закон про бюджет передбачає можливість доплати суддям першої інстанції, проте для цього потрібно буде ухвалити окремий закон.

У держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи

Фінальна редакція закону про бюджет 2025 року передбачає зростання видатків на НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва