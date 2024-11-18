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В Киеве наказали пешеходов, перешедших проезжую часть в неустановленном месте — видео

20:57, 18 ноября 2024
На нарушителей ПДД полицейские вынесли постановления.
В Киеве наказали пешеходов, перешедших проезжую часть в неустановленном месте — видео
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В Святошинском районе Киева наказали мужчин, перешедших проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителей, провели с гражданами профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли постановления по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП.

В полиции напомнили, согласно п. 4.14 ПДД Украины, пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение.

Также правоохранители призвали не забывать выделять себя на проезжей части в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

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Киев

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