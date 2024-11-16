Володимир Зеленський заявив, що Україна мобілізувала недостатню кількість людей

За словами Глави держави, 500 тисяч людей не призивали після ухвалення закону про мобілізацію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна мобілізувала недостатню кількість людей після ухвалення закону про мобілізацію. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

Він здивований тим, що секретар РНБО Олександр Литвиненко оприлюднив дані про кількість тих, кого планують призвати.

500 тисяч людей не призивали після ухвалення закону про мобілізацію, але, точну кількість, на думку Зеленського, називати не можна: «Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю — так. Чи достатньо — ні».

Крім того, заява Литвиненка про плани мобілізувати ще понад 160 тисяч чоловіків його «здивувала».

«Я здивований секретарем РНБО, що він поширює інформацію про те, що було і що буде», — додав Зеленський.

Додамо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для самовільного залишення частини (СЗЧ) є різні причини і люди, не можна їх узагальнювати, проте в більшості українська армія сильна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.