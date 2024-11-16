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Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточное количество людей

11:39, 16 ноября 2024
По словам Главы государства, 500 тысяч человек не призывали после принятия закона о мобилизации.
Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточное количество людей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна мобилизовала недостаточное количество людей после принятия закона о мобилизации. Об этом Глава государства сказал в интервью «Украинскому радио».

Он удивлен тем, что секретарь СНБО Александр Литвиненко обнародовал данные о количестве тех, кого планируют призвать.

500 тысяч человек не призывали после принятия закона о мобилизации, но точное количество, по мнению Зеленского, называть нельзя: «Если я вам скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона… Знаю ли я — да. Достаточно ли нет».

Кроме того, заявление Литвиненко о планах мобилизовать еще более 160 тысяч мужчин его удивило.

«Я удивлен секретарем СНБО, что он распространяет информацию о том, что было и что будет», - добавил Зеленский.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для самовольного ухода из части (СЗЧ) есть разные причины и люди, нельзя их обобщать, однако в большинстве украинская армия сильна. 

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Украина Владимир Зеленский

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