Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточное количество людей

По словам Главы государства, 500 тысяч человек не призывали после принятия закона о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна мобилизовала недостаточное количество людей после принятия закона о мобилизации. Об этом Глава государства сказал в интервью «Украинскому радио».

Он удивлен тем, что секретарь СНБО Александр Литвиненко обнародовал данные о количестве тех, кого планируют призвать.

500 тысяч человек не призывали после принятия закона о мобилизации, но точное количество, по мнению Зеленского, называть нельзя: «Если я вам скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона… Знаю ли я — да. Достаточно ли нет».

Кроме того, заявление Литвиненко о планах мобилизовать еще более 160 тысяч мужчин его удивило.

«Я удивлен секретарем СНБО, что он распространяет информацию о том, что было и что будет», - добавил Зеленский.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для самовольного ухода из части (СЗЧ) есть разные причины и люди, нельзя их обобщать, однако в большинстве украинская армия сильна.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.