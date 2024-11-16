Для СЗЧ есть разные причины, люди и отношения, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что в целом украинская армия сильна, а в большинстве люди — героические.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для самовольного ухода из части (СЗЧ) есть разные причины и люди, нельзя их обобщать, однако в большинстве украинская армия сильна. Об этом Глава государства сказал в интервью «Суспільному».

«Есть разные бригады, разная подготовка, разное моральное состояние военных. Обще сложно говорить об этом. «Невыносимые условия». Например, бригада, которая есть – может так некорректно говорить – идеальна: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты по СЗЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде «несносные» условия.

Война невыносима в целом. Но я не хотел бы обобщать вещи, связанные с СЗЧ и т.д. Разные причины, разные люди, разное отношение. Но у большинстве армия — сильная, у большинстве люди — героические. И понимают, что такое мобилизация и война против России. Или за Украину. Потому что они против нас воюют», - заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что его удивило заявление секретаря СНБО Литвиненко о мобилизации еще 160 тысяч человек.

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