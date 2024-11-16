Зеленский заявил, что его удивило заявление секретаря СНБО Литвиненко о мобилизации еще 160 тысяч человек

Владимир Зеленский отреагировал на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко о количестве военных, которых планируют мобилизовать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна мобилизовала недостаточное количество людей после принятия закона о мобилизации. Глава государства также удивлен тем, что секретарь СНБО Александр Литвиненко обнародовал данные о количестве тех, кого планируют призвать. Об этом Президент сказал в интервью «Украинскому радио».

По словам Главы государства, 500 тысяч человек не призывали после принятия закона, но точное количество, по мнению Зеленского, называть нельзя: «Если я вам скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона… Знаю ли я — да. Достаточно ли — нет».

Также Зеленский добавил, что его «удивило» заявление Литвиненко о планах мобилизовать еще более 160 тысяч мужчин.

«Я удивлен секретарем СНБО, что он распространяет информацию о том, что было и что будет», - сказал Зеленский.

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