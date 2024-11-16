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Зеленський заявив, що його здивувала заява секретаря РНБО Литвиненка щодо мобілізації ще 160 тисяч осіб

10:24, 16 листопада 2024
Володимир Зеленський відреагував на заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка про кількість військових, яких планують мобілізувати.
Зеленський заявив, що його здивувала заява секретаря РНБО Литвиненка щодо мобілізації ще 160 тисяч осіб
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна мобілізувала недостатню кількість людей після ухвалення закону про мобілізацію. Глава держави також здивований тим, що секретар РНБО Олександр Литвиненко оприлюднив дані про кількість тих, кого планують призвати. Про це Президент сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

За словами Глави держави, 500 тисяч людей не призивали після ухвалення закону, але, точну кількість, на думку Зеленського, називати не можна: «Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю — так. Чи достатньо — ні».

Також Зеленський додав, що його «здивувала» заява Литвиненка про плани мобілізувати ще понад 160 тисяч чоловіків.

 «Я здивований секретарем РНБО, що він поширює інформацію про те, що було і що буде», — сказав Зеленський.

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ЗСУ Володимир Зеленський РНБО

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