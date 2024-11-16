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Сухопутні війська повідомили, хто стріляв під час здійснення заходів оповіщення на Київщині

10:06, 16 листопада 2024
У Сухопутних військах заявили, що працівник «Муніципальної варти», якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив із травматичної зброї.
Сухопутні війська повідомили, хто стріляв під час здійснення заходів оповіщення на Київщині
Скріншот із відео
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Як повідомлялося, під Києвом у селі Щасливе трапилася стрілянина. У мережі з'явилося відео, на якому чоловік у військовій формі стріляє у вантажника на складах. Міноборони розпочало перевірку інформації щодо інциденту, а слідчі розпочали кримінальне провадження.

У стрілянині у селі Щасливе на Київщині був присутній працівник «Муніципальної варти» й він вистрілив з травматичної зброї. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

За їхніми даними, у складі групи оповіщення були військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та «Муніципальної варти» громади.

«Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення... Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади», - зазначили в командуванні.

Там розповіли, що під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

«Пасажир цього ж авто вибіг з нього, вдарив працівника «Муніципальної варти» й почав тікати. Працівник «Муніципальної варти», якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив із травматичної зброї», - заявили у пресслужбі.

У результаті події потерпілих немає, а чоловік втік у невідомому напрямку. Всю відому на цей час інформацію перевіряють.

«Ми вкотре просимо усі медіаплатформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними», - додали у Сухопутних військах.  

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