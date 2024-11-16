Сухопутные войска сообщили, кто стрелял во время осуществления мероприятий оповещения в Киевской области

В Сухопутных войсках заявили, что работник «Муниципальной стражи», котрого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия.

Скриншот с видео

Как сообщалось, под Киевом в селе Счастливое произошла стрельба. В сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме стреляет в грузчика на складах. Минобороны приступило к проверке информации об инциденте, а следователи начали уголовное производство.

В стрельбе в селе Счастливое в Киевской области присутствовал работник «Муниципальной стражи» и он выстрелил из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

По их данным, в составе группы оповещения были военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и «Муниципальной стражи» общины.

«В соответствии с нормами действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мероприятиям оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения... Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады», - отметили в командовании.

Там рассказали, что во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

«Пассажир этого же авто выбежал из него, ударил работника «Муниципальной стражи» и начал убегать. Работник «Муниципальной стражи», которого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия», - проинформировали в пресс-службе.

В результате происшествия пострадавших нет, а мужчина скрылся в неизвестном направлении. Всю известную на данный момент информацию проверяют.

«Мы еще раз просим все медиаплатформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными», - добавили в Сухопутных войсках.

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