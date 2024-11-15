Представитель добровольческого формирования, стрелявший в мужчину под Киевом, находился в группе оповещения ТЦК - полиция

Следователи начали уголовное производство по факту стрельбы, которую при проверке документов устроил мужчина из группы уведомления.

Как сообщалось, под Киевом в селе Счастливое произошла стрельба. В сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме стреляет в грузчика на складах. Минобороны приступило к проверке информации об инциденте.

Следователи начали уголовное производство по факту стрельбы, которую при проверке документов устроил мужчина из группы уведомления. Об этом сообщает полиция региона.

Как выяснили правоохранители, группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

В этот момент находившийся в группе оповещения представитель добровольческого формирования по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела в воздух, утверждают полицейские.

В результате происшествия пострадавших нет.

Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых шаров и гильзы.

Следователи Бориспольского управления полиции Киевщины квалифицировали действия представителя ДФТГ по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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