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Представник добровольчого формування, який стріляв у чоловіка під Києвом, перебував у групі оповіщення ТЦК — поліція

17:19, 15 листопада 2024
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку при перевірці документів зчинив чоловік із групи сповіщення.
Представник добровольчого формування, який стріляв у чоловіка під Києвом, перебував у групі оповіщення ТЦК — поліція
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Як повідомлялося, під Києвом у селі Щасливе трапилася стрілянина. У мережі з'явилося відео, на якому чоловік у військовій формі стріляє у вантажника на складах. Міноборони розпочало перевірку інформації щодо інциденту.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини, яку при перевірці документів зчинив чоловік із групи сповіщення. Про це повідомляє поліція регіону.

Як з’ясували правоохоронці, група оповіщення згідно з наказом ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря, стверджують поліцейські.

Внаслідок події потерпілих немає.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії одного із представників групи оповіщення кваліфіковані як хуліганство.

Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини кваліфікували дії представника ДФТГ за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція Київська область

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