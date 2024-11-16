Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Владимир Зеленский назвал пункт, который очень важен на любой площадке переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой относительно окончания войны. Об этом Глава государства сказал в интервью «Украинскому радио».

По словам Президента, поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.

«Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, - это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах», - сказал Президент Украины.

Он отмел, что очень важна позиция Трампа, важен очень настрой Америки к Украине.

«Они на стороне Украины сегодня. Важно это...

Нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права.

Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Еще должны быть элементы нашего плана победы», - добавил Глава государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «Минская-3» не будет.

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