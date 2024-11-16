16 ноября – какой сегодня праздник и главные события

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи.

Фото: ukrtvr.org

В субботу, 16 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Этот профессиональный праздник был начат указом Президента Украины 1994 года, чтобы отметить вклад работников отрасли в развитие информационного пространства страны, а также их роль в формировании общественного мнения и укреплении национального единства. Этот день посвящен всем работающим в сфере коммуникаций: журналистам, техническим работникам, редакторам, режиссерам, инженерам и всем, кто обеспечивает бесперебойное функционирование радио, телевидения и связи. Это особый случай почтить их труд, который становится особенно важным в современном мире, где оперативность и доступность информации имеют решающее значение.

Также 16 ноября Международный день фламенко. Этот праздник был начат ЮНЕСКО в 2010 году, когда фламенко был признан частью нематериального культурного наследия человечества. Фламенко зародилось в Андалусии, Испания как яркое и эмоционально насыщенное искусство, сочетающее пение, музыку и танец. Оно возникло под влиянием разных культур: мавританской, еврейской, ромской, испанской, и впоследствии стало символом испанской культуры. Стиль фламенко выражает широкий спектр чувств — от радости и страсти до печали и тоски, что делает его чрезвычайно привлекательным для зрителей из разных культур.

А еще 16 ноября Всемирный день рукоделия. Посвящён всем видам творческой деятельности, связанной с ручной работой. Этот день отмечается на международном уровне для того, чтобы популяризировать разные виды рукоделия: вышивание, вязание, шитье, изготовление бижутерии, лепка, живопись, квиллинг, валка и другие виды ручного творчества. Целью этого дня является не только поддержка художественных традиций, но и поощрение людей создать уникальные изделия собственными руками. Рукоделие оказывает положительное влияние на психическое здоровье, способствует релаксации, помогает сосредоточиться и развивает творческие навыки. Оно также объединяет людей, способствуя культурному обмену и передаче знаний между поколениями.

16 ноября празднуют Всемирный день пуговиц. Это необычный, но интересный праздник, возникший в США в 1938 году по инициативе Национального общества коллекционеров пуговиц (National Button Society). Впоследствии этот день стал популярен и в других странах. Пуговицы имеют многовековую историю и используются не только как элемент одежды, но и как украшение и самовыражение. Они появились еще несколько тысяч лет назад и изготовлялись из разных материалов: дерева, металла, стекла, перламутра и даже драгоценных камней. По прошествии времени пуговицы стали популярным объектом для коллекционирования, ведь они часто имеют интересную форму, текстуру, цвета и оригинальный дизайн.

Также 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Направлен на привлечение внимания к этой тяжелой болезни, которая касается как физического, так и психического здоровья. Анорексия — это расстройство пищевого поведения, характеризующееся отказом от еды, чрезмерным ограничением калорий и страхом прибавить в весе, даже если человек имеет критически низкую массу тела. Это расстройство может привести к серьезным физическим последствиям, таким как истощение, нарушение работы органов и даже угроза жизни.

А еще 16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). Этот праздник был начат ООН в 1995 году после принятия Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Оно призвано повысить уровень взаимоуважения и принятия разнообразия в обществе, подчеркивая важность толерантности в мире, где мирное сосуществование становится все более необходимым. День терпимости напоминает, что толерантность – это не просто пассивное принятие других взглядов, верований или культур, а активное проявление уважения прав и свобод каждого человека. Это также требует готовности к диалогу, поиску компромиссов и понимания, несмотря на различия в мыслях, культуре или религии.

Какой сегодня церковный праздник

16 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Также известен как Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он родился в Галилее и работал мытарем (сборщиком налогов) перед тем, как стать учеником Христа. Его послание описано в Евангелии от Матфея, когда Иисус увидел его на таможне и пригласил следовать за Ним. Матей является автором одного из четырех канонических Евангелий – Евангелия от Матфея. Это Евангелие содержит подробное описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Оно написано для еврейской аудитории и содержит многочисленные ссылки на ветхозаветные пророчества, чтобы показать, что Иисус является обещанным Мессией.

Календарь важных событий за 16 ноября:

1632 год — происходит битва под Лютценом – одна из величайших битв тридцатилетней войны, между шведскими войсками под предводительством Густава II Адольфа и габсбургскими частями во главе с Альбрехтом Валленштайном;

1700 год — Герцогство Пруссия становится королевством;

1841 год — Эдуард Гурвин получает патент на пробковый спасательный жилет;

1848 год — в Лондоне дает последний концерт Фридерик Шопен;

1895 год — "Кинематограф" братьев Люмьер показывают в Сорбонне;

1917 год — в бывшем ханском дворце в Бахчисарае открывают Национальный музей;

1918 год — Королевство Венгрия, до этого являвшаяся частью Австро-Венгерской Империи, провозглашают республикой;

1918 год — провозглашают закон ЗУНР "Об администрации";

1920 год — части Армии УНР после упорных боев с большевиками приобретают Деражню;

1924 год — начинает вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио;

1945 год — в Лондоне основывают ЮНЕСКО;

1967 год — начинается I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке;

1994 год — Украина присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года;

1999 год — учреждают Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины;

2002 год — президент Кучма подписывает указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича;

2010 год — обручаются принц Уильям и Кейт.

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