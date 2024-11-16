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Володимир Зеленський назвав умову для перемовин з Росією

09:48, 16 листопада 2024
Володимир Зеленський назвав пункт, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин.
Володимир Зеленський назвав умову для перемовин з Росією
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Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо завершення війни. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

За словами Президента, підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.

«Що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах», - сказав Президент України.

Він зазначив, що дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України.

«Вони на боці україни сьогодні. Важливо це...

Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права.

Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги», - додав Глава держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що «Мінська-3» не буде.

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росія Україна Володимир Зеленський

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