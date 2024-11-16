Для СЗЧ є різні причини, люди та ставлення, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що загалом українська армія сильна, а в більшості люди — героїчні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для самовільного залишення частини (СЗЧ) є різні причини і люди, не можна їх узагальнювати, проте в більшості українська армія сильна. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю «Суспільному».

«Є різні бригади, різна підготовка, різний моральний стан військових. Загально складно говорити про це. «Нестерпні умови». Наприклад, бригада, яка є — може так некоректно говорити — ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді «нестерпні» умови.

Війна нестерпна в цілому. Але я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ тощо. Різні причини, різні люди, різне ставлення. Але в більшості армія — сильна, в більшості люди — героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють», - заявив він.

Раніше Зеленський заявив, що його здивувала заява секретаря РНБО Литвиненка щодо мобілізації ще 160 тисяч осіб.

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