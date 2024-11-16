Практика судів
  1. В Україні

Чи готова Україна до комбінованих атак Росії на енергетику — відповідь Зеленського

11:01, 16 листопада 2024
Глава держави зазначив, що Росія буде продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво.
Чи готова Україна до комбінованих атак Росії на енергетику — відповідь Зеленського
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський оцінюючи підготовку країни до можливих ударів Росії взимку, заявив, що «ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні». Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«Щоденно ми розуміємо, що вони можуть зробити. Вони будуть і далі продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво. Для чого все? Безумовно, блекаути - звісно, незадоволення людей, незадоволення суспільства», - розповів він.

Також Президент зазначив, потрібно до всього готуватись – фізично, активно.

«Різні види захисту електромережі повинні бути. Ми готові, наприклад, на сьогодні, не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракет для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T тощо, багатьох систем ППО ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні», - констатував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський пропонує змінити перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про зміни до переліку країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

«Тимчасова люстраційна комісія» у США: чим займатиметься Департамент ефективності Ілона Маска і який у нього може бути статус

Якщо Маск і Рамасвамі увійдуть до складу федерального консультативного комітету, вони стануть так званими спеціальними державними службовцями, що не вимагає публічного розкриття інформації чи відмови від своїх активів.

Якщо ордер адвоката додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення «фізичного» чи електронного підпису на ордер не вимагається – Верховний Суд

У випадку, якщо ордер додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер не вимагається – позиція Верховного Суду.

Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці

Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто стане першим керівником Служби дисциплінарних інспекторів в історії.

Для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності

Комітет схвалив законопроект, який прибирає у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності, а також спрощує вимоги до IQ кандидатів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду