Чи готова Україна до комбінованих атак Росії на енергетику — відповідь Зеленського

Глава держави зазначив, що Росія буде продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво.

Фото: novyny.live

Президент України Володимир Зеленський оцінюючи підготовку країни до можливих ударів Росії взимку, заявив, що «ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні». Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«Щоденно ми розуміємо, що вони можуть зробити. Вони будуть і далі продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво. Для чого все? Безумовно, блекаути - звісно, незадоволення людей, незадоволення суспільства», - розповів він.

Також Президент зазначив, потрібно до всього готуватись – фізично, активно.

«Різні види захисту електромережі повинні бути. Ми готові, наприклад, на сьогодні, не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракет для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T тощо, багатьох систем ППО ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні», - констатував Зеленський.

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